Supers volgen advies NVWA

De supermarkten volgen het advies van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), dat uiteenlopende producten waar eieren in zijn verwerkt niet uit de schappen hoeven. Maar ze vinden wel dat het lang heeft geduurd voordat er duidelijkheid is gekomen, zei directeur René Roorda van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) woensdag in het Radio 1 Journaal.

In producten als eierkoeken, eiersalade en mayonaise is het bestrijdingsmiddel fipronil in zeer kleine concentraties aangetroffen. Maar consumenten hoeven zich daar ,,geen enkele zorgen” over te maken, zei een woordvoerder van de NVWA dinsdag. ,,Ook niet als je er iets meer van eet.”

Voor het onderzoek zijn uiteindelijk commerciële labs ingezet, maar Roorda vindt dat het al met al lang heeft geduurd. ,,We moeten hier lessen uit leren voor de toekomst.” Het CBL wil de kwestie ter sprake brengen in overleg bij de NVWA woensdagmiddag, waar ook staatssecretaris Martijn van Dam (Landbouw) aanwezig is.

Eerder haalden de supers 10 tot 8 miljoen eieren uit de schappen die besmet waren met fipronil.