Wakker Dier wil snel actie tegen stalbranden

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie moeten direct maatregelen nemen tegen stalbranden. Dat heeft dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier woensdag in een brandbrief geschreven aan de onderhandelaars van de vier partijen. Zij hervatten woensdag hun overleg voor een nieuw kabinet.

Volgens Wakker Dier zijn er dit jaar al 185.000 dieren bij stalbranden om het leven gekomen. Over heel 2016 waren dat er 201.000. Vorige maand kwamen er nog 20.000 varkens om bij een brand in Erichem. ,,De tijd van wachten is voorbij. Er moet nu echt actie komen’’, aldus een woordvoerder van de dierenwelzijnsorganisatie.

Wakker Dier pleit in de brief onder meer voor verplichte sprinklerinstallaties en brandmelders en voor de beschikbaarheid van voldoende bluswater. Ook wil het betere vluchtwegen, brandveilige ventilatiesystemen en een verplichte keuring van elektrische installaties.