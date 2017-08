Argentijns presidentspaar condoleert Máxima

De Argentijnse president Mauricio Macri en zijn echtgenote Juliana Awada hebben donderdag ,,in dit uur van verdriet” hun deelneming betuigd aan ,,hun geliefde vriendin koningin Máxima en haar familie” met het overlijden van haar vader Jorge Zorreguieta. Ze deden dat in een rouwadvertentie in de krant La Nación.

De presidentiële condoleance staat tussen ruim 150 andere boodschappen van medeleven waarvoor La Nación ruim twee pagina’s heeft ingeruimd. Behalve president Macri, die eerder dit jaar met zijn vrouw op staatsbezoek was in Nederland, richt ook het Argentijnse ministerie van Buitenlandse Zaken de deelbetuiging specifiek aan ,,Hare Majesteit koningin Máxima”.

Shell Argentinië denkt in ,,dit moeilijke ogenblik” aan koningin Máxima en bidt ter nagedachtenis van de op 89-jarige leeftijd overleden ‘Coqui’ Zorreguieta, zoals Máxima’s vader in veel annonces ook liefdevol wordt genoemd.

Er zijn verder onder meer steunbetuigingen van de Yacht Club Argentino, het ministerie van Arbeid, de Raad van Buitenlandse betrekkingen, de vereniging van eigenaren van het flatgebouw waarin de familie Zorreguieta woont, van senatoren, de Kamer van Koophandel van Argentinië en de Argentijns-Nederlandse Kamer van Koophandel.

Andere advertenties zijn er van de vereniging van Baskische immigranten Juan de Garay en tal van organisaties in de agrarische sector, waarin Zorreguieta decennia een belangrijke rol speelde, zoals de Sociedad Rural Argentina.

Jorge Zorreguieta wordt donderdag begraven.