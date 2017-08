Asbest vrijgekomen bij brand ’t Zand

In het Noord-Hollandse dorp ’t Zand (gemeente Schagen) is asbest vrijgekomen bij een grote brand in een garage aan de Irenestraat. Het schadelijke spul is verspreid in een gebied van 80 à 100 meter rond het uitgebrande bedrijf.

De brandstofpompen van het tankstation naast de garage werden preventief gekoeld en zijn buiten schot gebleven, aldus de veiligheidsregio.

Omliggende huizen in de Irenestraat zijn ontruimd en de bewoners zijn opgevangen in een café. Ze krijgen een brief van de veiligheidsregio met nadere informatie over het vrijgekomen asbest. Of ze terug naar huis kunnen of de nacht elders moeten doorbrengen is nog niet duidelijk. Dat hangt er bijvoorbeeld van af of ze hun huis in kunnen zonder door het asbest te lopen, zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio.

De vier appartementen boven de garage zijn verloren gegaan. De woning erachter heeft rook-, roet- en waterschade. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.