Grachtenfestival ‘In Stijl’

In Amsterdam barst vrijdag weer het Grachtenfestival los: zo’n 250 concerten in tien dagen op negentig plekken in de stad (èn voor het eerst beperkt ook in Zaandstad). Het is de twintigste aflevering van het evenement, waarmee de organisatoren jonge mensen in de klassieke muziek naar voren willen schuiven.

Er musiceren mensen die op het conservatorium zitten, er nog aan moeten beginnen en er net vanaf zijn gekomen. De jongste deelnemers zijn geboren in 2004: Radu Ratering en Steije Maurer. Ze doen op zaterdag 19 augustus mee aan een Huis,- Tuin- en Dakterrasconcert. Toch komt er ook fikse ervaring aan het festival te pas: de oudste musicus is Jos van der Kooij (1951), organist van de hoofdstedelijke Westerkerk. Hij speelt samen met jonge talenten in de serie ‘Jong talent in de oude Wester’ (zaterdag 12 tot en met vrijdag 18 augustus).

Het thema is dit keer ‘In Stijl’, mede omdat het een eeuw geleden is dat de kunstbeweging De Stijl ontstond. Er zijn voor dit grachtenfestival enkele speciale composities gemaakt op het thema.

Het evenement duurt tot en met 20 augustus. Vorig jaar trok het 58.000 bezoekers.