Politie breidt zorg voor agenten met PTSS uit

De politie gaat meer middelen vrijmaken om agenten met stressstoornissen (PTSS) te helpen. De korpsleiding is onder meer van plan extra mensen neer te zetten op het Meldpunt PTSS van de politie.

Ook is het de bedoeling leidinggevenden te trainen, zodat ze vroeg agenten met stressstoornissen kunnen signaleren.

Politiemedewerkers krijgen dagelijks te maken met ernstige incidenten die in sommige gevallen psychisch een diepe wond kunnen slaan en zoveel stress oproepen, dat hun dagelijks leven ernstig wordt verstoord. Sinds 2015 zijn er ruim duizend politiemedewerkers, bij wie PTSS als beroepsgerelateerde ziekte is erkend. Deze mensen hebben zich bij het meldpunt gemeld met een medische indicatie.

Met negenhonderd politiemedewerkers is intussen overeenstemming bereikt over een schadevergoeding. Met honderd is de politie er nog niet uit. Zij houden de werkgever verantwoordelijk voor wat de politie restschade noemt. Het gaat dan om kosten die agenten moeten maken omdat ze door PTSS bepaalde werkzaamheden in de privésfeer niet meer zelf kunnen doen. In 2016 heeft de politie 13,8 miljoen uitgekeerd aan collega’s met stressstoornissen.