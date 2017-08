Reisadvies Kenia aangepast

Het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor Kenia is na de verkiezingen aangepast omdat de kans op onrust, rellen en ongeregeldheden toeneemt.

Het advies is om demonstraties, politieke bijeenkomsten en protesten te vermijden. Deze kunnen plotseling gewelddadig worden. Verder wordt aangeraden op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen via het nieuws en informatie van de ambassade via Facebook en Twitter.

Na een onrustige aanloop naar de verkiezingen heeft het Keniaanse volk deze week gestemd. Er zijn nog geen officiële uitslagen bekendgemaakt. De Keniaanse oppositie heeft echter op basis van bronnen uit de kiescommissie geëist dat haar leider Raila Odinga wordt uitgeroepen tot president. Uit voorlopige uitslagen blijkt juist dat zittend president Uhuru Kenyatta Kenyatta ruim aan kop gaat.

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken roept alle partijen en hun achterban op om kalmte te bewaren en de einduitslag te respecteren.