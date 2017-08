‘Terreurvader’ Bunschoten vrij met enkelband

Henk K. uit Bunschoten komt onder voorwaarden vrij. De vader van negentien kinderen wordt onder meer verdacht van ontucht met zijn dochter en mishandeling van meerdere van zijn kinderen.

K. zit al bijna een jaar vast, maar de rechter in Utrecht oordeelde vrijdag dat hij het verloop van zijn proces buiten de gevangenis mag afwachten. Hij moet zich wel aan strenge voorwaarden houden, een enkelband dragen en hij krijgt een contact- en locatieverbod.

Hij wordt verdacht van onder meer zware mishandeling van zijn kinderen, onder meer door een draaiende kettingzaag bij de keel van zijn zoon te houden, de keel dicht te knijpen van zijn andere zoon, kinderen met een lat of stuk hout te slaan en ze op te sluiten in de garage of op zolder. De diepgelovige K. liet eerder al nadrukkelijk weten dat deze zaak in zijn optiek een wraakactie is van een aantal van zijn kinderen, omdat hij aangifte tegen hen had gedaan voor diefstal uit het ouderlijk huis.

Het gezin kwam al eerder in aanraking met diverse instanties, onder meer voor het onttrekken van de kinderen aan de leerplicht en wegens mishandelingen.

De zaak gaat op 21 september verder, maar zal dan nog niet inhoudelijk worden behandeld.