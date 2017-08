Terugkerende vakantiegangers in de file

Vakantiegangers die vanuit het zuiden in Europa weer naar Nederland terugkeren, hebben veel last van files. Ze staan vaak uren vast. Volgens de ANWB doen de grootste problemen zich voor in Oostenrijk en Duitsland, waar het flink regent.

De vertraging op de route van Villach-Salzburg naar München (A10/A8) loopt inmiddels op tot bijna drie uur. Dat komt ook door de grenscontroles bij Salzburg. In het zuiden van Oostenrijk is het voor de Karawankentunnel op de grens met Slovenië eveneens lang wachten; meer dan een uur.

Vakantieverkeer via Zwitserland loopt ook vast, eerst voor de Gotthardtunnel op de A2 en daarna in Duitsland door wegwerk op de A5 Basel richting Frankfurt en A61 Mannheim richting Koblenz.

Op de autoroutes in Frankrijk valt de hinder nog mee. Alleen van de Spaanse grens richting Lyon is de vertraging tussen Montpellier en Orange opgelopen tot een uur.

Ook zaterdag wordt weer topdrukte op de Europese snelwegen verwacht door reizende toeristen. Vooral in Frankrijk dreigt het vast te lopen op deze derde zwarte zaterdag.