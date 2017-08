Trostomaat meest geteelde groente onder glas

De trostomaat is de meest geteelde groente in de Nederlandse glastuinbouw. Dat blijkt uit nieuwe cijfers en de landbouwtelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De trostomaat houdt andere tomatensoorten en paprika’s en komkommers op gepaste afstand in het lijstje van het statistiekbureau.

De groenteteelt onder glas in Nederland is volgens het CBS goed voor een oppervlakte van circa 4400 hectare. Circa een vijfde van daarvan wordt gebruikt voor de teelt van trostomaten. De rode paprika en de komkommer volgen met respectievelijk 714 en 570 hectare glas.

De glastuinbouw produceerde vorig jaar circa 75 procent van alle groenten in Nederland, terwijl de kassen in totaal goed waren voor 5 procent van het totale teeltoppervlakte. In totaal werd in 2016 circa 1,7 miljard kilo groenten geoogst. Ten opzichte van tien jaar eerder was er volgens het CBS sprake van een stijging met 12 procent.

In Nederland telen circa 1250 bedrijven groenten onder glas. Dat betekent dat circa een op de drie glastuinbouwbedrijven groente verbouwt. In de overige kassen worden voornamelijk bloemen, planten, boomkwekersproducten en fruit gekweekt. Het CBS schaart aardbeien overigens onder groenteglastuinbouw. Met 240 bedrijven telde de teelt van aardbeien de meeste ondernemingen.

In de gemeente Westland wordt het grootste areaal cultuurgrond gebruikt voor de teelt van groenten onder glas, namelijk 37 procent. Daarna volgen Lansingerland (21 procent) en Hendrik-Ido-Ambacht (16 procent).