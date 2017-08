1,2 miljoen kijkers voor gouden race Schippers

HILVERSUM – Ruim een miljoen mensen hebben vrijdagavond gekeken naar de uitzending van de wereldkampioenschappen atletiek in Londen met daarin de gouden race van Dafne Schippers. De Nederlandse atlete prolongeerde haar wereldtitel op de 200 meter.

In totaal stemden 1.288.000 kijkers af op de uitzending van de WK. Het was het een na best bekeken programma van de avond. Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur trok volgens de Stichting KijkOnderzoek meer kijkers (1.652.000).

De eredivisie ging vrijdagavond weer van start met het duel tussen ADO Den Haag – FC Utrecht (0-3). In totaal 684.000 kijkers stemden af op Studio Sport Eredivisie op vrijdag.