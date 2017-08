De Moerdijkbrug is zaterdag nog steeds dicht voor het treinverkeer. De brug zou zaterdagochtend opengesteld worden voor het treinverkeer na drie weken dicht te zijn geweest voor werkzaamheden. Een woordvoerder van ProRail zei dat er zaterdag bij de aansluiting van de bekabeling een storing is opgetreden in de elektronica.

Volgens hem betreft het ,,een soort kinderziekte” en wordt er met man en macht gewerkt om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.