Kritiek op Kluivert en Davids na bezoek Mugabe

Edgar Davids en Patrick Kluivert hebben zich volgens Amnesty International laten gebruiken voor een pr-show van de Zimbabwaanse president Robert Mugabe. De organisatie wil de oud-internationals uitnodigen om eens te komen praten over mensenrechtenschendingen en corruptie die onder Mugabes heerschappij al decennia schering en inslag zijn in het Afrikaanse land.

,,Het zou goed zijn als ze daarvan op de hoogte zijn. Dit kan worden gezien als legitimatie van een regime dat verschrikkelijk fout is’’, reageert een woordvoerder.

Davids en Kluivert bezochten Zimbabwe om te praten over voetbalgerelateerde zaken, meldden media in het land. Tijdens een bijeenkomst stonden ze op een podium naast Mugabe, de man die al sinds 1980 de dienst uitmaakt in Zimbabwe. Ze hadden ook een speciaal voor hem gemaakt Barcelona-shirt meegenomen.

,,Er wordt vaak gezegd dat sport en politiek gescheiden werelden zijn, maar aan dit soort dingen zie je dat dat niet opgaat’’, zegt de woordvoerder. ,,Bekendheid en prestige kun je als voetballer ook ten goede gebruiken.’’