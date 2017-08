Wegwerkzaamheden A10 West halverwege

De wegwerkzaamheden aan de A10 West in Amsterdam zijn halverwege. Het onderhoudswerk aan de buitenring in zuidelijke richting is volgens planning zondagavond klaar. De komende drie weken is de weg in noordelijke richting afgesloten, als de binnenring wordt aangepakt.

In de afgelopen drie weken is 23.000 ton asfalt weggefreesd en opnieuw aangebracht. Dat staat gelijk aan circa twintig olympische zwembaden vol. Er is daarnaast 33 kilometer belijning getrokken. Verder is bestrating in de bermen vervangen, evenals voegen in het wegdek. De matrixborden zijn vervangen en de regenwaterafvoer is verbeterd.

De buitenring gaat zondagavond gefaseerd open, te beginnen bij knooppunt De Nieuwe Meer tot aan de afslag Basisweg (S102). Om middernacht is de weg weer voor doorgaand verkeer open. Gelijktijdig begint Rijkswaterstaat dan met het afsluiten van de binnenring en bijbehorende toeritten in noordelijke richting. Hier wordt de komende drie weken groot onderhoud uitgevoerd.

Het verkeer wordt opnieuw omgeleid via de A4, A9, A5 en A10 Noord. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten tot en met zondag 3 september rekening te houden met drukte en extra reistijd die kan oplopen tot een half uur. In de stad staan tekstkarren die weggebruikers wijzen op de snelste omleidingsroute.