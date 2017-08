A10 West nu in noordelijke richting dicht

Rijkswaterstaat is om middernacht begonnen met de afsluiting van de A10 West in Amsterdam. De binnenring in noordelijke rijrichting is de komende drie weken in noordelijke rijrichting afgesloten. De afgelopen drie weken is de weg in zuidelijke richting aangepakt. Die werkzaamheden zijn zondag afgerond. Daarmee is de klus halverwege. De wegwerkers liggen op schema.

De komende tijd wordt asfalt weggefreesd en opnieuw aangebracht. Er komen nieuwe matrixborden en een verbeterde regenwaterafvoer. Ook krijgt de weg tussen De Nieuwe Meer en afslag Basisweg (S102) nieuwe belijning.

Het verkeer wordt opnieuw omgeleid via de A4, A9, A5 en A10 Noord. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten tot en met zondag 3 september rekening te houden met drukte en extra reistijd die kan oplopen tot een half uur. In de stad staan tekstkarren die weggebruikers wijzen op de snelste omleidingsroute.