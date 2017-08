Grote brand in twee varkensschuren in Agelo

In Agelo in de Twentse gemeente Dinkelland is een grote brand uitgebroken op een varkensfokkerij. De brand woedt in twee schuren met daarin biggen aan de Oppersveldweg.

De brand brak uit in een van de twee schuren. De brandweer probeerde te voorkomen dat de brand oversloeg, ,,maar dat is niet gelukt”, zegt een woordvoerster. Hoeveel biggen in de schuur zijn, kon ze niet zeggen. Het gaat mogelijk om honderden.

De rook die bij de brand vrijkomt trekt richting Reutum in het westen. Omwonenden die last hebben van de rook wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.