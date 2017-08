Ruim honderd mensen opgelicht via Marktplaats

De politie heeft na langdurig onderzoek een verdachte aangehouden in een oplichtingszaak via Marktplaats.

Een 33-jarige vrouw wordt er van verdacht in 2015 geld wit te hebben gewassen van ruim honderd mensen die waren opgelicht via Marktplaats. Ze stelde haar bankrekening beschikbaar waar mensen die studieboeken hadden besteld, hun geld op moesten storten. De boeken werden nooit geleverd. In totaal 108 personen deden aangifte.

De zaak kwam in 2015 via het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting bij de politie terecht. Het ging om aangiften vanuit het hele land.

Meer dan 4000 euro werd op de bankrekening van de vrouw overgemaakt. Er bleken ook nog 185 andere transacties te zijn gedaan voor een totaalbedrag van 6000 euro, maar hier werd geen aangifte van gedaan.

De vrouw werd eind vorige week na langdurig onderzoek aangehouden. Ze is weer vrij, maar moet waarschijnlijk op een later moment voor de rechter verschijnen.