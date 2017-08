10.000 extra snelle e-bikes in verkeer

In ons land rijden ruim 10.000 extra snelle elektrische fietsen die een trapondersteuning hebben tot 45 kilometer per uur. Bijna zeven op de tien bezitters is tussen de 45 en 65 jaar.

In de provincies Utrecht, Overijssel en Zeeland zijn naar verhouding de meeste bezitters van deze zogeheten speed-pedelecs. In Limburg en Flevoland de minste, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en RDW, die die de registratie van gemotoriseerde voertuigen bijhoudt.

Sinds begin dit jaar is een bromfietskenteken voor dit soort high-speed-e-bikes verplicht. Bestuurders moeten evenals bromfietsers de rijbaan op, tenzij anders staat aangegeven. Ook zijn een helm en achteruitkijkspiegel verplicht.