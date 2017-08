15.000 kilo afval na 2 weken strand ruimen

De vijfde editie van de jaarlijkse schoonmaakactie op de Noordzeekust heeft bijna 15.000 kilo aan afval opgeleverd. Na twee weken troep ruimen is de actie dinsdag geëindigd op het strand van Zandvoort. Aan de Boskalis Beach Cleanup Tour van milieuorganisatie Stichting De Noordzee deden 2748 vrijwilligers mee, een record.

Het grootste deel van het afval bestond uit plastic. Meer bijzondere dingen die vrijwilligers van het strand plukten waren dit jaar een negatieve zwangerschapstest, een oefenbom van defensie en een matras. Ook werd iedere dag wel ergens het kaarsvetachtige goedje paraffine opgeruimd.

Volgens directeur Floris van Hest van Stichting De Noordzee bewijst de tour dat het nodig blijft om mensen bewust te maken. ,,De resultaten van ons officiële afvalonderzoek, dat wij sinds 2004 uitvoeren, laten zien dat er nog steeds gemiddeld 375 afvalitems op elke 100 meter strand liggen.”

De totale opbrengst is minder dan vorig jaar, toen ruim 19.000 kilo afval werd verzameld met minder vrijwilligers. In 2015 ging het om 11.555 kilo. De verschillen kunnen onder andere komen door de stand van de wind, zeestromen, het aantal stranddagen, de hoeveelheid badgasten of andere schoonmaakacties, meldt de organisatie.

Dit jaar werd onder meer een ‘Filter Challenge’ gehouden, waarbij twee teams zoveel mogelijk sigarettenfilters moesten verzamelen. Op 500 meter strand tussen Scheveningen en Wassenaar werden binnen twintig minuten 3733 sigarettenfilters opgeraapt.