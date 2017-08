Gemeente: Fort Oranje in december leeg

De gemeente Zundert wil op 6 december het laatste van in totaal elf velden van camping Fort Oranje in Rijsbergen ontruimen. De gemeente heeft dat dinsdag aangekondigd aan de resterende bewoners.

Op 31 juli is een begin gemaakt met de ontruiming van de Brabantse probleemcamping. Het eerste veld werd toen leeggemaakt. Vorige week werd het tweede veld ontruimd. Tot en met 6 december komen de overige negen velden aan de beurt.

Recreanten moeten uiterlijk op 15 september zijn vertrokken. Permanente bewoners moeten uiterlijk weg op de datum dat hun veld op de nominatie staat. Ze moeten zelf op zoek naar een alternatief.

Alleen voor mensen met een zorgindicatie en een beperkt aantal perceeleigenaren zijn uitzonderingen nog mogelijk. ,,Maar het doel is om de camping zoveel mogelijk leeg te hebben in december”, zei een gemeentewoordvoerster in een toelichting.

Fort Oranje kreeg volop aandacht als probleemcamping door een serie op televisiezender SBS. De gemeente nam het beheer van de camping in juni over nadat eigenaar Cees Engel sluiting aankondigde. Zundert wil de camping saneren omdat er veel criminaliteit is, veel van de bewoners in een erbarmelijke situatie verkeren en de honderden caravans in slechte staat zijn.

Op Fort Oranje woonden naar schatting 940 mensen. Op dit moment zijn dat er nog ongeveer achthonderd, aldus de woordvoerster.