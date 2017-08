Herdenking Indisch Monument en in World Forum

Bij het Indisch Monument in Den Haag is de herdenking aan de gang van de slachtoffers van de Japanse bezetting. Het is 75 jaar geleden dat Nederlands-Indië, het huidige Indonesië, werd binnengevallen. Na drie jaar, op 15 augustus 1945, capituleerde Japan en kwam er een eind aan de Tweede Wereldoorlog en de strijd in Zuidoost-Azië.

Premier Mark Rutte en een aantal andere genodigden leggen kransen bij het monument in de Scheveningse Bosjes. Oud-GroenLinks-politica Andrée van Es houdt een toespraak en Wouter Hamel zingt een lied. Nieuw is dat er na het traditionele defilé bij het monument een bijeenkomst wordt gehouden in het World Forum met een Indisch buffet en optredens van diverse artiesten.

Centrale thema is dit keer Verhalen Over Leven, over hoe persoonlijke verhalen en ervaringen uit die tijd doorleven in de huidige en komende generaties.

Zaterdag wordt op landgoed Bronbeek bij Arnhem herdacht dat onder de Japanse bezetting de Birma-spoorlijn werd aangelegd, dwars door de Thaise en Birmese jungle. Van de bijna 18.000 krijgsgevangenen uit Nederlands-Indië overleefden 2782 de bouw van het ‘dodenspoor’ niet.