Nationale Indiëherdenking in ‘nieuwe stijl’

De nationale Indiëherdenking is in een nieuw jasje gestoken. Na het traditionele defilé bij het Indische Monument in Den Haag in het bijzijn van premier Mark Rutte staat er dinsdag voor het eerst een uitgebreid middagprogramma gepland. De organisatie hoopt hiermee meer generaties te bereiken, die willen blijven stilstaan bij de Japanse capitulatie.

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Japan Nederlands-Indië binnenviel. ,,Wij vinden het belangrijk dat we zowel onze traditionele doelgroep, de eerste generatie, als de volgende generaties bereiken en met elkaar verbinden. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de Indiëherdenking gewaarborgd blijft, voor nu én de toekomst”, aldus de organisatie

Na het defilé kunnen belangstellenden allerlei activiteiten bijwonen in het World Forum in Den Haag. Er treden diverse artiesten op. Ook is er een Indisch buffet. Voor het middagprogramma moeten mensen wel kaartjes kopen.

Het thema van de herdenking is dit jaar Verhalen Over Leven en gaat volgens de organisatie over de onbegrensde kracht van verhalen, over de mens achter de geschiedenis.