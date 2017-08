‘OM schuift zaak homogeweld op de lange baan’

Het op 2 april mishandelde homostel uit Arnhem weet nog steeds niet wanneer hun vijf minderjarige aanvallers voor de rechter moeten komen. ,,Het lijkt er een beetje op dat het Openbaar Ministerie de zaak op de lange baan schuift, want we horen niet veel meer van het OM. Dat is zwaar voor mijn cliënten, die nog psychologische ondersteuning krijgen voor wat er is gebeurd”, aldus hun advocaat Sidney Smeets dinsdag.

De twee zouden door twee veertienjarige en drie zestienjarige Arnhemmers in elkaar zijn geslagen, omdat ze hand in hand liepen. Een van de verdachten zou hebben geslagen met een betonschaar. De mishandeling leidde wereldwijd tot geschokte reacties. Velen lieten zich uit protest hand in hand met een seksegenoot fotograferen.

Het OM kon dinsdag niet zeggen waarom de zaak zoveel tijd vergt. Hoewel justitie zich bewust is van de grote maatschappelijke onrust, is ze terughoudend met informatie, omdat de verdachten allemaal minderjarig zijn. Op korte termijn valt geen datum voor een rechtszitting te verwachten volgens het OM.

Smeets: ,,Omdat de verdachten niet vastzitten, heeft het OM alle tijd. Dat lijkt niet echt op het lik-op-stukbeleid waar justitie zo mee schermt.”

Enkele verdachten zeggen dat het homostel zelf de confrontatie heeft gezocht. Geen van de verdachten heeft echter aangifte tegen de mannen gedaan. De mannen en hun advocaat hopen dat de rechter zich voor het eind van het jaar over de zaak zal buigen.