Overlast in Twente door wolkbreuk

Op verschillende plaatsen in Twente is in de avond wateroverlast ontstaan door een wolkbreuk. De brandweer kreeg ruim veertig meldingen over ondergelopen straten en tunnels en over putdeksels die omhoog kwamen.

De meldingen kwamen vooral uit Hengelo, Almelo en Oldenzaal. In Borne kwam bij een rijtje huizen een dakgoot naar beneden, waarschijnlijk als gevolg van blikseminslag.

De brandweer zette volgens een woordvoerster enkele straten en een paar tunnels af omdat het gevaar bestond dat auto’s kwamen vast te zitten. In Oldenzaal gebeurde dat bij een auto ook. De brandweer haalde het voertuig er weer uit.

De weerbureaus hadden gewaarschuwd voor felle regen- en onweersbuien in de oostelijke provincies.