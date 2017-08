Scooterrijder aangehouden met tas vol geld

De politie in Rotterdam heeft tijdens een routinecontrole van een scooterrijder een tas waarin meer dan 100.000 euro zat in beslag genomen. Volgens de 26-jarige scooterrijder zat er eten in de tas die hij bij zich had, maar de politie constateerde dat de tas vol contant geld zat.

Omdat de eigenaar geen goede verklaring had waarom hij voor meer dan een ton aan bankbiljetten voorhanden had, heeft de politie de tas met inhoud in beslag genomen. Ook moest hij diverse telefoons afgeven die hij bij zich had. De politie onderzoekt waar het geld en de telefoons vandaan komen, maar denkt dat het te maken heeft met criminele activiteiten.