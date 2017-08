Dode en gewonden bij steekpartij Heerenveen

In Heerenveen is een man overleden door een steekpartij. Dat gebeurde in een woning aan de Woudsterweg. De politie heeft een man aangehouden die ervan wordt verdacht de man en een andere man te hebben neergestoken.

De andere man is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Ook de verdachte raakte bij de worsteling gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd.

Volgens een woordvoerder van de politie zijn het dodelijke en gewonde slachtoffer bewoners van het huis. Wat hun relatie met de verdachte is en wat de aanleiding is van het geweld, is nog onbekend. De politie doet onderzoek.