België vindt fipronilspoor uit september 2016

Het Belgische federale voedselagentschap FAVV heeft een spoor van het giftige bestrijdingsmiddel fipronil aangetroffen dat dateert van september 2016. De waakhond liet stalen uit pluimveebedrijven analyseren die voor het losbarsten van de eiercrisis werden genomen.

Het lijkt er vooralsnog op dat het gebruik van het middel voor het eerst aan het licht kwam in november 2016 in Nederland. Hoelang er al besmette eieren in omloop waren is nog onduidelijk. Een tipgever waarschuwde in november de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die ondernam pas in juli actie, nadat België had gemeld dat fipronil in eieren was aangetroffen.

Van het bestrijdingsmiddel werd een klein spoor in één van veertien historische stalen aangetroffen, verklaarde FAVV-directeur Herman Diricks in het Belgische parlement. De risicodrempel werd niet overschreden en de volksgezondheid is nooit in gevaar geweest, aldus Diricks.