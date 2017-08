DWDD alleen nog in herfst en winter op tv

De Wereld Draait Door wordt vanaf volgend jaar alleen nog in de herfst en de winter uitgezonden. ,,Ik ga hopelijk nog lang door met DWDD, maar het is een even verleidelijk als veelkoppig monster, een reusachtige slokop. Iets meer lucht aan de horizon, goed voor mij en ik denk goed voor het programma”, aldus presentator Matthijs van Nieuwkerk.

DWDD is straks alleen nog te zien van begin januari tot begin april en van eind september tot eind december. Het inkorten van het seizoen is gebeurd op verzoek van Van Nieuwkerk, aldus de presentator in de Volkskrant.

Robert Kievit, mediadirecteur van BNN-VARA, begrijpt de stap: ,,Het dagelijks presenteren van De Wereld Draait Door is topsport en dat is intensief. Dat doet Matthijs al twaalf jaar. Dat hij nu een minder lang seizoen gaat maken betekent gelukkig ook dat we ons de komende jaren verzekerd weten van zijn inzet voor DWDD.”

Het nieuwe seizoen van DWDD begint op 4 september.