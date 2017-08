Patiëntenstop voor zorginstelling Nieuwleusen

Social Care in Nieuwleusen (Overijssel), een zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten, mag voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kampt de organisatie met verschillende tekortkomingen in de zorg. Daardoor komt de veiligheid van patiënten in gevaar.

De organisatie werd eerder dit jaar al gewaarschuwd, maar dat heeft volgens de inspectie weinig opgeleverd. De IGZ stelde vast dat woningen van bewoners ernstig vervuild waren en dat er geen adequate 24-uurszorg was. Ook was er onvoldoende geschoold personeel. Daarbij werd er onzorgvuldig omgesprongen met vrijheidsbeperkende maatregelen.

Volgens de inspectie maakte Social Care onvoldoende werk van het doorvoeren van verbeteringen. Als dit nu niet gebeurt kan de psychiatrische instelling een boete tegemoet zien.