Weer meer kinderen in bijstandsgezinnen

Sinds 2012 stijgt ieder jaar het aantal minderjarige kinderen in bijstandsgezinnen. Vorig jaar woonden 230.000 kinderen in een gezin op bijstandsniveau. Er zijn vooral meer kinderen uit Syrië en Eritrea in bijstandsgezinnen.

Ook de duur van de afhankelijkheid van de bijstandsuitkering groeit, heeft het CBS berekend. Het aantal minderjarige kinderen in gezinnen die drie jaar of langer een bijstandsuitkering ontvangen, nam in 2016 toe met 4400 tot ruim 114.000 kinderen. Dat is de helft van alle kinderen in bijstandsgezinnen.

Ruim twee derde van alle kinderen in bijstandsgezinnen had in 2016 een migratieachtergrond. De stijging in 2016 kwam vooral door instroom van vluchtelingen uit Syrië en Eritrea in de bijstand. Het aantal bijstandskinderen uit Somalië of Afghanistan was wat lager dan in 2015.