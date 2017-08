Festivalgangers Sziget al uren vast in trein

Honderden Nederlandse feestgangers zitten al uren vast in een trein, nadat ze het Sziget-festival in Hongarije hebben bezocht. De trein vertrok vrijdag al met vertraging uit Boedapest en strandde in Andorf in Oostenrijk door het noodweer. Bovenleidingen zijn beschadigd en er liggen bomen op het spoor. Terugkeren is ook geen optie, achter de trein wordt de festivaltrein geblokkeerd door andere gestrande treinen, aldus de organisatie. Daardoor zijn er geen alternatieve routes.

De organisatie laat weten dat de trein naar verwachting zondag na 06.00 uur in Amersfoort arriveert, een vertraging van ruim 18 uur. ,,De Sziget Express van Budapest naar Nederland heeft een vertraging van ongeveer 1080 minuten (en oplopend) door noodweer in het buitenland”, zo twittert een hoofdconducteur van de NS.