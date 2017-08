Herdenking slachtoffers Birma-spoor in Arnhem

Op het landgoed Bronbeek bij Arnhem wordt zaterdag herdacht dat 75 jaar terug is begonnen met de aanleg van de Birma-spoorlijn. In 1942 en 1943 werkten 250.000 Britten, Australiërs, Nederlanders en Aziatische arbeiders aan de ruim 400 kilometer lange spoorweg, dwars door de Thaise en Birmese jungle.

Zo’n 100.000 werkers bezweken aan uitputting en tropenziektes. Van de bijna 18.000 Nederlandse krijgsgevangenen, afkomstig uit Nederlands-Indië, overleefden 2782 de bouw van het ‘dodenspoor’ niet.

De organisatie van de herdenking verwacht enkele honderden bezoekers, onder wie een aantal spoorwegveteranen. De herdenking – dit jaar voor de vijftigste keer – bestaat onder meer uit een kranslegging, een defilé en toespraken.

Vervolgens kan het publiek deelnemen aan een kumpulan (gezellig samenzijn met Indische maaltijd) en wordt het boek Het koffertje van mijn moeder van Martje Saveur gepresenteerd. Dat gaat over het verblijf in een Japans vrouwenkamp, de weerzinwekkende ervaringen van de Birma-spoorwerkers en de kille ontvangst bij terugkeer in Nederland na de oorlog.

De bijeenkomst op het terrein van koloniaal museum Bronbeek begint om 11.00 uur.