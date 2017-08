Rutte op pad met Rotterdamse politie

Premier Mark Rutte is vrijdagavond op pad geweest met team van de Rotterdamse politie. Rutte liep mee met de unit Maas-Rotte die actief is in wijk Crooswijk. ,,Wat een professionals!’’, aldus Rutte die zaterdagochtend op zijn facebookpagina kort vertelt over het werkbezoek

De minister-president droeg een politiehesje. Hij reed mee in een politieauto, keek hoe het eraan toegaat op de meldkamer en was ook op straat te vinden met de agenten. Hij kreeg zo een beeld van wat het politiewerk in een grote stad inhoudt. ,,Belangrijk werk, dat niet altijd zonder risico’s verloopt. Ik heb veel respect voor de mannen en vrouwen van de Nationale Politie die dag en nacht instaan voor onze veiligheid en voor de leefbaarheid op straat.’’