Dode bij woningbrand in Doetinchem

Bij een grote brand in een woning in Doetinchem is in de nacht van zaterdag op zondag een dode gevallen. Het gaat om een brand in een tussenwoning in de Papaverstraat, die volledig is uitgebrand.

De naastgelegen woningen liepen rook- en waterschade op. De bewoners worden elders opgevangen, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).

De melding van de brand werd even voor middernacht gedaan. De brandweer bestreed de uitslaande brand met een hoogwerker en twee blusvoertuigen.

Bij de inspectie van de woning werd een slachtoffer aangetroffen. Naar de oorzaak van de brand wordt nader onderzoek gedaan.