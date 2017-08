Het scheepvaartverkeer op de Maas in Noord-Limburg is zondagmiddag stilgelegd als gevolg van een ernstig ongeval bij Blitterswijck. Rond 17.30 uur deed zich daar een ongeval voor met een jetski. Twee mensen raakten gewond. Een traumahelikopter is opgeroepen om medische bijstand te verlenen.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Maasweg door nog onbekende oorzaak. Volgens een woordvoerster van de politie raakten de twee slachtoffers ernstig gewond.