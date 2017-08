Belangrijkere rol kinderen in Jeugdjournaal

Kinderen krijgen vanaf maandag een prominentere rol in het NOS Jeugdjournaal. Op een nieuw tijdstip (19.00 uur) en in een uitzending van twintig in plaats van tien minuten is er meer ruimte voor uitleg en nieuwe rubrieken.

,,We kruipen dichter op de huid van onze doelgroep. We zullen vaker onderwerpen brengen waarin kinderen een belangrijke rol spelen”, aldus Ronald Bartlema, chef van het NOS Jeugdjournaal.

In de nieuwe rubriek “Check dit dan! neemt de presentator opmerkelijke nieuwtjes van de dag door. Kinderen kunnen ook filmpjes insturen met een vraag aan hun idool. De reporter van het NOS Jeugdjournaal legt de ingezonden vragen vervolgens voor aan de beroemdheid in kwestie.

De rubriek ‘Dwars’ keert terug. Hierin vertellen kinderen over een probleem, iets dat ze dwars zit, waarbij ze zich niet serieus genomen voelen door volwassenen. Een verslaggever schiet te hulp en gaat samen met het kind in de Jeugdjournaalbus op pad om een antwoord of oplossing te zoeken.

Het NOS Jeugdjournaal wordt afwisselend gepresenteerd door Joris Marseille, Welmoed Sijtsma, Lucas van de Meerendonk en Siham Raijoul.