De school gaat weer beginnen

Na de betrekkelijke rust op de wegen tijdens de zomervakantie moeten automobilisten weer alert zijn op grote groepen kinderen die naar school gaan. In het midden van Nederland zit de zomervakantie erop en worden de leerlingen na zes weken vrij weer op school verwacht.

In veel gemeenten herinneren de bekende spandoeken met de tekst ‘De scholen zijn weer begonnen’ daaraan. Maar Veilig Verkeer Nederland (VVN) wijst automobilisten nog eens extra op de onverwachte manoeuvres van de jeugd als plotseling overstekende kinderen of slingerende fietsers. Volgens VVN zijn er in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar meer ongevallen met brugklassers. Deze jongeren hebben nog weinig ervaring in het verkeer en kennen ook de nieuwe route naar school nog niet. Ook het gebruik van de smartphone speelt een rol, aldus Veilig Verkeer Nederland.

Maandag 28 augustus gaan de scholieren in het zuiden van het land weer de schoolbanken in. De week daarna zijn de leerlingen in het noorden aan de beurt.