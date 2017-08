Eis 10 jaar voor moeder die partner doodstak

Tegen de Bossche Sandra N. (39) is maandag in de rechtbank in Den Bosch 10 jaar cel geëist voor doodslag. De vrouw bekende dat ze 29 juni vorig jaar haar partner Selim van der Heijden (39) in bed in zijn hals stak. Daarna probeerde de moeder van vijf kinderen zichzelf te doden met dertig messteken.

N. zegt zich weinig te kunnen herinneren van het moment. Ze zou aan geheugenverlies lijden. Deskundigen constateerden psychische problemen, maar vonden haar toerekeningsvatbaar.

Uiteindelijk liep Van der Heijden negen steekwonden op. Hij strompelde zwaargewond naar zijn moeder, vier deuren verderop. Hij haalde dat net, maar reanimatie baatte niet.

De vrouw zei dat haar partner haar fysiek en geestelijk mishandelde. Dat zou het motief zijn geweest.