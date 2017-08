De Nederlandse man die gewond is geraakt bij de aanslagen in Spanje, is uit het ziekenhuis ontslagen. De toestand van de twee vrouwelijke Nederlandse slachtoffers is onveranderd. Ze voelen zich elke dag weer een klein beetje beter. Dat meldde een woordvoerder van de familie van de gewonden.

De familie hoopt dat alle drie de Nederlanders weer snel thuis zijn, mogelijk zelfs al komend weekend.