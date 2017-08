‘Miljoenen kinderen meer naar basisschool’

Met de campagne Ieder kind naar school begint Unicef maandag een offensief om alle kinderen in de wereld de kans te geven basisonderwijs te volgen. Uit nieuwe cijfers van de organisatie blijkt dat vergeleken met tien jaar geleden 56 miljoen kinderen meer basisonderwijs volgen.

,,Het laat zien dat de wereldwijde inzet om alle kinderen onderwijs te laten volgen effect heeft”, aldus directeur Suzanne Laszlo van Unicef Nederland. Ze spreekt van een indrukwekkende stijging. ,,Maar 121 miljoen kinderen blijven nog verstoken van onderwijs en die kinderen moeten we ook bereiken.”

Vooral de meest kwetsbare kinderen gaan niet naar school. Ze komen bijvoorbeeld uit gezinnen die behoren tot etnische minderheden, moeten werken om het gezin van een inkomen te voorzien of zijn op de vlucht voor geweld.

De Unicef-campagne is te volgen via de media, in abri’s op straat en via online berichten.