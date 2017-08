Minister Aruba vast op verdenking fraude

ORANJESTAD – Op Aruba is maandagochtend vroeg minister Paul Croes van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid in zijn huis gearresteerd. Hij wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen voor het regelen van werkvergunningen aan niet-ingezetenen.

Eerder deze maand was al een medewerker van hem opgepakt in het kader van hetzelfde onderzoek. Deze zit nog vast en wordt onder meer verdacht van witwassen van geld en omkoping.

De 40-jarige Croes is een populaire minister in het kabinet-Eman. Sinds 2009 is de partij van Eman, de AVP, aan de macht op Aruba. Op 22 september zijn er weer parlementsverkiezingen.