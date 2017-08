Oud-staatssecretaris Linschoten voor rechter

Oud-staatssecretaris Robin Linschoten moet binnenkort voor de rechter verschijnen in verband met een belastingkwestie. De voormalige politicus van de VVD wordt ervan verdacht dat hij opzettelijk onjuiste of onvolledige aangifte van de vennootschapsbelasting heeft gedaan in zijn woonplaats Eemnes en/of in Breda.

Het gaat om de periode tussen begin oktober 2010 en eind oktober 2012, zo staat in de aanklacht. De zaak dient voor de meervoudige kamer van de rechtbank in Amsterdam.

De inmiddels zestigjarige Linschoten was van 1994 tot 1996 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor die tijd twaalf jaar lid van de Tweede Kamer voor de liberalen. Hij was in 1982 met 25 jaar het jongste Kamerlid.