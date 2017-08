Uren in de rij bij verlaten Lowlands

Festivalgangers die Lowlands willen verlaten, staan al uren in de file. Het loopt helemaal vast op het parkeerterrein en op de omliggende wegen, aldus de VerkeersInformatieDienst. Op Twitter klagen verschillende bezoekers over de chaos. De organisatie bevestigt dat de wachttijd tot uren kan oplopen.

,,Dat is ieder jaar zo. In korte tijd gaan 18.000 auto’s weg via een eenbaansweg. Als je voor of na die piek zit, gaat het prima. We krijgen vaak de vraag of we niet meer verkeersregelaars in kunnen zetten, maar dat heeft geen zin. Er is niets te regelen, je moet gewoon wachten tot het verkeer voor je gaat rijden.”

Op de N306 (Spijkweg) staat het verkeer in beide richtingen vast, maar er is weer wat beweging in de rij. Bij elkaar opgeteld waren de files rond 15.45 uur nog goed voor een lengte van 5 kilometer. Op het hoogtepunt was dat bijna 10 kilometer.