Asscher: goede hoop dat we eruit komen

Vicepremier en PvdA-leider Lodewijk Asscher verwacht dat het conflict over de lerarensalarissen kan worden opgelost. ,,Ik heb goede hoop dat we eruit komen”, zei hij dinsdag na het eerste overleg van het kabinet over de begroting van volgend jaar. ,,Maar het zal nog wat meer tijd vergen.”

De PvdA wil meer loon voor leerkrachten in het basisonderwijs. De VVD wil deze kwestie het liefst overlaten aan het nieuwe kabinet waarover VVD, CDA, D66 en ChristenUnie momenteel onderhandelen. D66 en ChristenUnie gaven maandag aan dat het een kwestie is van het huidige demissionaire kabinet.

Informateur Gerrit Zalm heeft geregeld contact met minister van Financiƫn Jeroen Dijsselbloem.