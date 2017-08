Grote brand bij ExxonMobil Botlek geblust

Bij de raffinaderij van ExxonMobil in de Rotterdamse Botlek heeft een grote brand gewoed. In de wijde omgeving waren dikke rookwolken te zien.

De brand ontstond in het ‘fornuis’ van een van de fabrieken, waar lichte benzinecomponenten in verwerkt worden. Er zijn geen gewonden, aldus ExxonMobil.

De brand ontstond even voor 22.00 uur en breidde zich snel uit. Ruim een uur later was de brand bijna geblust. Volgens de veiligheidsregio was de brandweer rond 23.15 uur nog druk bezig met blussen van de laatste kleine brandhaarden. Rond middernacht gaf de brandweer het sein brand meester en was de brand ook daadwerkelijk uit.

Er is een NL Alert verstuurd naar omwonenden en het ontruimingsalarm van Esso ging af.

De waarschuwingswebsite Rijnmondveilig.nl was tijdens de brand onbereikbaar. Of dat te maken had met het grote aantal bezoekers, was niet duidelijk.