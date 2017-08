Politie lost waarschuwingsschot in Blerick

De politie heeft in Blerick bij Venlo een man aangehouden die op straat zijn ex-vrouw en enkele omstanders had bedreigd met een vuurwapen. Bij de aanhouding loste de politie een waarschuwingsschot en is pepperspray gebruikt.

Het incident met de ex-vrouw en omstanders had plaats in de Rozenbottelstraat. De 54-jarige man uit Blerick stapte daarna in zijn auto en reed weg. De politie achtervolgde hem tot in de Olmenstraat. Daar stapte hij uit en wilde hij een woning binnengaan. Zover liet de politie het niet komen.

De aanhouding was in dezelfde wijk waar in de nacht van maandag op dinsdag een dodelijke schietpartij plaatsvond. Beide zaken hebben niets met elkaar te maken, laat de politie weten.