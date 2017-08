Vader Sharleyne doet aangifte om smaad

De vader van Sharleyne, het meisje dat in 2015 overleed door een val van een flat in Hoogeveen, gaat aangifte doen van smaad en laster door de grootouders van het meisje. De oma en opa deden maandag in de Hoogeveensche Courant voor het eerst hun verhaal over de vader van hun kleindochter. Daarin maken zij hem tal van verwijten in reactie op beweringen die de vader eerder zelf deed in de media.

Het achtjarige meisje viel onder verdachte omstandigheden van de flat waar ze bij haar moeder woonde. Het Openbaar Ministerie gaat de vrouw vervolgen.

De grootouders zeggen onder meer dat de vader amper interesse had in zijn dochter en onder de alimentatie uit wilde komen. Het interview valt verkeerd bij vader Victor Remouchamps, meldt zijn advocaat Sébas Diekstra. ,,Mijn cliënt kan de verwijten van de ouders van de moordverdachte gedocumenteerd weerleggen. Hoewel het hem duidelijk is waarom er nu kort voor de vervolging allerlei ongefundeerde verwijten worden geuit in de media, kan hij deze beschadigende uitlatingen niet zomaar over zijn kant laten gaan.’’