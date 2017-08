Eerste zomerse dag in vijf weken zomer

Voor het eerst in vijf weken noteert Nederland woensdag weer eens een officiële zomerse dag. De vorige van deze zomer was op 19 juli. Weeronline voorziet dat het in De Bilt woensdag zeker 26 graden wordt, genoeg voor het predicaat zomerse dag.

In de duinen van Zuid-Holland, het binnenland van Zeeland, Noord-Brabant en in Limburg kan het nog warmer worden; tot maximaal 29 graden. De noordelijke provincies moeten genoegen nemen met 23 tot 25 graden.

De maand augustus telt normaal zeven dagen waarop het 25 graden of meer wordt in De Bilt. Volgens Weeronline gaat de huidige zomer dat niet halen. Mogelijk blijft het deze maand maar bij één zomerse augustusdag. In dat geval gaat de zomer van 2017 de boeken in als de zomer met de minste zomerse dagen sinds 1993.