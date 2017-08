Twee vroege meldingen van fipronil bij NVWA

Bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn vorig jaar niet een, maar twee meldingen binnengekomen over het illegale gebruik van het giftige bestrijdingsmiddel fipronil in stallen. Dat schrijven minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

,,In een van de twee meldingen werd gesproken over mogelijk grootschalig gebruik van fipronil in stallen”, schrijven de bewindslieden. Wat de andere melding inhield wordt uit de brief niet duidelijk. De NVWA wilde in de aanloop naar het debat van donderdag geen vragen hierover beantwoorden, of uitleggen waarom de twee meldingen tot één signaal zijn gecombineerd.