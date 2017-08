VVD-Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg wordt voorzitter van koepelorganisatie van de Nederlandse universiteiten VNSU. Hij verlaat de Kamer per 1 september, meldt zijn partij.

Duisenberg voerde voor de VVD het woord over hoger onderwijs en wetenschap. De politicus zat sinds 2012 in de Kamer en werd in maart herkozen. Duisenberg was de nummer 15 op de lijst van de VVD.

Hij wordt opgevolgd door Roald van der Linde, die als nummer 35 op de lijst stond.